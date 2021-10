Abwechslungsreiches Programm

Im November kann sich das Reutlinger Publikum auf einen bunten Veranstaltungsmix in der Stadthalle freuen. Neben beeindruckenden Reiseberichten von Reinhold Messner, gibt es für die Besucher auch auf traumhafte Klassikkonzerte und lustige Comedy-Shows zu erleben.

Schon der Start in den November hat es in der Reutlinger Stadthalle ganz schön in sich. Der berühmte Bergsteiger Reinhold Messner ist zu Gast und berichtet von seinen Reisen. Er spannt, untermalt mit nie gesehenen Bildern und Filmen, bei seinem Live-Vortrag den Bogen von all den Alpinisten, die am Nanga Parbat Geschichte geschrieben haben, bis zu seinen eigenen bewegenden und spannenden Erfahrungen. Auch Freunde der Klassik kommen in der Stadthalle voll auf ihre Kosten. Für bezaubernde Klänge am Klavier sorgen in diesem Monat neben der virtuosen amerikanischen Pianistin Claire Huangci auch der in Trier geborene Alexander Lonquich, der in der ungewöhnlichen Rolle als Solist und Dirigent gleichermaßen zu erleben ist. Und auch Freunde der französischen Melodien geht das Herz auf, wenn Katharine Mehrling ihre Interpretationen der Chansons von Édith Piaf erklingen lässt. Abgerundet wird das klassische Programm durch ein Konzert des Nachwuchsorchesters der Jungen Sinfonie Reutlingen. Und auch für ordentlich Lacher wird im November gesorgt, wenn Comedian Bodo Wartke wortgewaltig und in ständigem Austausch mit dem Publikum menschliche Seelenlandschaften durchpflügt.

Die Termine im Überblick

Sonntag, 7. November, 18 Uhr:

Reinhold Messner, Nanga Parbat - ein Schicksalsberg

Dienstag, 9. November, 20 Uhr:

Claire Huangci (47. Kammermusik-Zyklus der Stadt Reutlingen)

Mittwoch, 10. November, 14.30 & 17.30 Uhr:

Das tapfere Schneiderlein (Reutlinger Theater für Kinder)

Montag, 15. November, 20 Uhr:

3. Sinfoniekonzert - Alexander Lonquich

Samstag, 20. November, 20 Uhr:

Tanzgala (25 Jahre ADTV Tanzschule)

Donnerstag, 25. November, 20 Uhr:

2. Kaleidoskop: La vie en rose

Samstag, 27. November, 20 Uhr:

Bodo Wartke: Wandelmut

Sonntag, 28. November, 19 Uhr:

Nachwuchsorchester Junge Sinfonie Reutlingen

Alle Infos: www.stadthalle-reutlingen.de