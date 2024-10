Der knochentrockene Bad Boy Boogie von AC/DC ist die gemeinsame Besessenheit der fünf Jungs von Big/Balls aus dem wilden Süden. Um Ausnahmesänger Ollie (Bob) from Hagen – der den Spagat zwischen dem seligen Bon Scott und lebenden Brian Johnson schafft, gesellen sich vier gestandene Musiker mit jahrzehntelanger Live-Erfahrung. Big/Balls wird von Veranstaltern, Fans und der Presse als beste AC/DC Tribute Band nicht nur in Süddeutschland gehandelt – nicht zuletzt deshalb, weil sie ihrem Original erschreckend nahekommen und live ein unerreichbares Rock‘n‘Roll Gewitter abfeuern. Sie verwandeln jede Bühne in eine Grooveoase und jede Halle in einen Hexenkessel, dem man nicht mehr entkommen kann. Zur Feier ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums wird das Quintett in der halle Reichenbach alle Geschütze auffahren und eine legendäre Show veranstalten.

Big Balls, Fr. 25. Oktober, 21 Uhr, die halle, Reichenbach,

www.diehalle.de