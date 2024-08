AC/DC Tribute der Extraklasse am 16. August im Reutlinger Wasenwald

Mehr Energie, mehr Enthusiasmus geht nicht! Die etwa zweistündige AC/DC Rock-Show der besonderen Art bringt das Naturtheater-Reutlingen zum Glühen und präsentiert die legendären Showelemente Feuer, Glocke, Kanonen, Schuluniform der Australier gepaart mit den authentischen Powerriffs, Sounds und der Dynamik, die AC/DC berühmt gemacht haben. AC/DC gehört zu den größten Rockbands aller Zeiten. Bon Scott, Angus Young, Brian Johnson, Phil Rudd sind die Götter des Rock’n’Roll aus Down Under. Songs vom Format eines »Thunderstruck«, »Highway To Hell« oder »Hells Bells« haben ihnen einen Platz im Musik-olymp eingebracht. Die fünf Musiker der AC/DC Rock-Show bieten mit originalgetreuem Equipment, extremer Detailtreue, unvergänglichen Hits und mehr als 20 Jahren Erfahrung einen authentischen Rockabend und geben alles, um dem Erbe ihrer Idole gerecht zu werden. »The AC/DC Rock-Show« zelebriert das Original mit einer Leidenschaft, die ihresgleichen sucht. Stilecht werden die Songs zelebriert. Dazu gehört beispielsweise auch, dass sie wahrhaftige Kanonen zu »For Those About To Rock« abfeuern, dass sie einen echten Dudelsack zu »It´s A Long Way To The Top« blasen, dass sie zu all dem Höllenspektakel ehrfürchtig züngelnde Flammensäulen tanzen lassen, eine riesige Höllenglocke zu »Hells Bells« unglaublich laut läuten und dass sie eine ebenso monströse wie ulkige, aber eben lebendige »Rosie«-Figur auf der Bühne präsentieren. Die AC/DC Rock-Show bringt die Luft zum Kochen. Die großen Klassiker der Australier werden nicht einfach nachgespielt, jeder Song entfaltet dank der einzigartigen optischen und musikalischen Umsetzung seine pure Magie, wie man dies sonst nur in großen Stadien zu spüren bekommt.

The AC/DC Rock-Show mit AC/DX, Fr. 16. August, 20 Uhr, Naturtheater, Reutlingen, naturtheater-reutlingen.de & reservix.de