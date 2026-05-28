Achtung Baby – A Tribute to U2, 20.06.26

U2-Fans werden hier bestens bedient: Achtung Baby, die wohl renommierteste U2-Tributeband unseres Landes ist inzwischen seit 25 Jahren auf den hiesigen Bühnen unterwegs und zelebriert die Songs der ­irischen Superband. Angelehnt an die enorme Multimediashow, ­welche U2 den Spitzenplatz als weltweit erfolgreichste Band in der Konzertszene einbrachte, werden auch Achtung Baby bisweilen von einer eigens kreierten Video-Show unterstützt. Achtung Baby sind Sascha Bandt (Vocals), Carsten Stiehr (Gitarre), Andreas Hellwig (Bass) und Andrea Bucco (Drums) Größtes Anliegen der vier Musiker, allesamt mit dem Sound von U2 aufgewachsen, ist und bleibt es dabei, das Gefühl, den Sound und die Seele der Musik der vier Iren zu transportiert.

Sa. 20. Juni, 20 Uhr, Burg Wertheim, www.wertheim.de