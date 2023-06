AcoustasoniX in Ellwangen

AcoustasoniX

Die Schwäbisch Haller Unplugged-Formation AcoustasoniXs tritt in der Trio-Urbesetzung auf mit Frank Engel an Akustikgitarre und Reibeisenstimme, Jürgen »Maui« Maurer an diversen akustischen Saiteninstrumenten und Backgroundgesang und Steffen Sturm an Drums und Percussion. Dem Publikum präsentieren die Hohenloher eine tolle Mischung von bekannten Hits und nicht so bekannten Perlen der Musikgeschichte. Dabei bemühen sich die Bandmitglieder, die gespielten Songs mit einer eigenen Note zu versehen, sodass sie zum außergewöhnlichen, klanglichen Erlebnis werden und Freunde handgemachter Musik voll auf ihre Kosten kommen. Neben Musik und Gesang wird den Hallern sicherlich auch der ein oder andere lockere Spruch über die Lippen kommen, somit ist dem Publikum eine kurzweilige Sommernacht im tollen Ambiente des Omnibus Biergartens garantiert.

Do. 27. Juli, 19.30 Uhr, Café Omnibus, Ellwangen, www.ellwangen.de