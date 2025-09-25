Acoustic Groove: Donzdorf groovt akustisch, 24.10.25

Acoustic Groove – das sind Patrick Schwefel, Andreas Franzmann und Winfried Magg. Seit 2001 interpretiert die Band bekannte Klassiker, aktuelle Hits und eigene Songs auf ganz besondere Weise: rein akustisch mit Gitarren, Mandoline, Ukulele, Cajon, Bluesharp und E-Bass, getragen von markantem dreistimmigem Gesang. Gegründet in Schwäbisch Gmünd, ist das Trio seither weit über die Region hinaus aufgetreten – unter anderem im Vorprogramm von Peter Maffay und Sunrise Avenue, beim 6-Tage-Rennen in Stuttgart, beim VfB Stuttgart sowie im Rahmen von »SWR 1 Pop und Poesie in concert«. Acoustic Groove beweist, dass große Songs auch ohne technischen Aufwand wirken können – mit ihrem unverwechselbaren unplugged Sound. Die Band begeistert mit Spielfreude, Musikalität und einer charmanten Bühnenpräsenz. kau

Acoustic Groove, Fr. 24. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Donzdorf, www.stadthalle-donzdorf.de/veranstaltungen