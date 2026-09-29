Acoustic Power in Göppingen, 18.10.26

Acoustic Power steht für energiegeladene Live-Musik, authentische Interpretationen und jede Menge Spielfreude. Das vierköpfige Ensemble überzeugt mit charismatischer Bühnenpräsenz, mitreißender Rhythmik und brillantem Satzgesang. Mit ihrem kraftvollen Powerplay schlagen die Musiker Brücken zwischen bekannten Klassikern aus Rock, Blues und Pop. Dabei geht es Acoustic Power nicht nur darum, Songs zu spielen, sondern sie zu fühlen und zu leben. Technisches Können trifft auf hörbare Leidenschaft, musikalische Vielseitigkeit und eine große Portion Charme. So entsteht eine besondere Live-Atmosphäre, die das Publikum vom ersten Ton an mitnimmt.

Acoustic Power, So. 18. Oktober, 19 Uhr, Oberhofenkirche, Göppingen, www.goeppingen-evangelisch.de