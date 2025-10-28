Addnfahrer: Humorvolle Geschichten und Lachgarantie, 06.11.25

Nach dem großen Erfolg seines ersten Programms »S´Lem is koa Nudlsubbn« startet der Addnfahrer mit seinem zweiten Programm »Lausbuam Gschicht´n« auf große Tour. Über 300 Shows und mehr als 120.000 Fans haben ihn bereits live erlebt – jetzt dürfen sich die Zuschauer auf neue, humorvolle Geschichten freuen. Drei Stunden voller witziger Alltagsbeobachtungen, überraschender Wendungen und pointierter Anekdoten garantieren Lachanfälle. Besonders beeindruckend ist seine Selbstironie: Er lacht über sich selbst und seine Erlebnisse, von Thailand bis zu Alltagssituationen, und bindet das Publikum gekonnt ein. Sein Humor entsteht durch eine Mischung aus ausdrucksstarker Mimik, markanter Stimme, feiner Beobachtungsgabe und der Fähigkeit, absurde Situationen meisterhaft zu inszenieren. Mit dieser einzigartigen Art sorgt er für beste Unterhaltung.

Addnfahrer, Do. 6. November, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, www.konzertbuero-augsburg.de