ADHD in Stuttgart, 15.10.26

ADHD aus Island entzieht sich musikalischen Schubladen. Die Band verbindet Elemente aus Jazz, Rock und Folk mit organischen und elektronischen Klängen zu einem eigenständigen Sound. Ihre Konzerte gelten als intensiv und atmosphärisch: Mit improvisierten Passagen und treibenden Rhythmen schaffen die vier Musiker eine fast tranceartige Stimmung, die Publikum und Band gleichermaßen erfasst. Internationale Aufmerksamkeit erhielt ADHD unter anderem durch ihre Auftritte in renommierten Jazzclubs. Obwohl die Band auch cineastisch mit einem Konzert- und einem Dokumentarfilm Erfolge feierte bleibt die Bühne der zentrale Ort von ADHD.

ADHD, Do. 15. Oktober, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de