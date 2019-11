Advent in der Kultura in Öhringen

Advent in der Kultura

In der Adventszeit wird in der Kultura wieder ein vielseitiges Programm angeboten.

Am Dienstag, 10. Dezember, 17 Uhr findet die Aufführung des Kindertehaterstückes »Frohe Weihnachten, kleiner Eisbär« statt. Durch einen Zufall wird Lars, der kleine Eisbär, auf Weihnachten aufmerksam.

»Aus der Hüfte, fertig, los!« heißt es bei Sascha Korf, am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr. Improvisations-Comedy trifft auf Kabarett. Schlagfertig entzündet Sascha Korf ein Feuerwerk der Sprache! Denn darum geht es Sascha Korf. Ums Sprechen. Die Menschen haben verlernt, miteinander zu reden.

Foto: Ben Wolf

Am Samstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr, präsentieren OnAir ihr Konzert »So this is Christmas«. OnAir waren zuletzt im Rahmen des Sommerfestivals auf der Allmand. Das Konzert öffnet in der Vorweihnachtszeit den Raum für Besinnlichkeit und Klarheit und fegt zumindest für einige Stunden Hektik und Betriebsamkeit hinweg.

Mehr Informationen unter www.kultura-oehringen.de