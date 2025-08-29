African Queen of Bass beehrt Essingen, 20.09.25

Von der Elfenbeinküste führte der Weg der energiegeladenen Bassistin, Schlagzeugerin und Sängerin auf die großen Bühnen der Welt. Niemand Geringeres als die Bass-Legende Bootsy Collins ebnete Manou Gallo den Weg in die Top 10 of World Best Bass Players! Gallo ist reine Power am Bass und mischt Jazz, Funk, Groove und Afro-Beat. Wer sie einmal erlebt hat, erkennt die Einzigartigkeit sofort: Der Bass wird in ihren Händen auch mal zum Percussion-Element und treibt den Groove in faszinierende Höhen. Nicht umsonst bezeichnet Bootsy Collins sie als African Queen of Bass. Stolz auf ihre afrikanischen Wurzeln besitzt sie die musikalische Freiheit, alles zu spielen. Und diese Freiheit findet sich auf der Bühne wieder: eine explosive Mischung aus Funk, Jazz und Afro-Rhythmen. Mit ihrer Technik am E-Bass und ihrer Musik beweist Manou Gallo, dass sie zu den Größen der Szene gehört.

Manou Gallo, Sa. 20. September, 20 Uhr, Schloss Scheune, Essingen, www.kultur-im-park.info