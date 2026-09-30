Zwei Chöre, ein Konzert und jede Menge Rhythmus: Der Tübinger Afrikor und das Freiburger Buschorchester präsentieren Lieder aus Afrika und aller Welt – begleitet von kraftvollen Percussionrhythmen. Schwungvoll, groovend, Lebensfreude pur! Der Erlös aus dem Ticketverkauf geht an den Förderverein Hospiz Tübingen e.V. Mit dem freiwilligen Kauf eines Unterstützertickets besteht die Möglichkeit, den Förderverein Hospiz Tübingen e.V. zusätzlich zu unterstützen. Der Afrikor Tübingen unter der Leitung von Susanne Frische begeistert das Publikum in und um die Universitätsstadt seit 16 Jahren mit seinen 25 Sängerinnen und Sängern und rhythmischer Chormusik aus Afrika und aller Welt. Bei Konzerten zum Mitsingen und (Benefiz-)Konzerten werden unter anderem traditionelle und moderne afrikanische Lieder gesungen – oft nach dem Prinzip »Call and Response«, bei dem der Vorsänger startet und der Chor antwortet. Die Auftritte werden häufig von Percussion begleitet.

Das vor 26 Jahren gegründete Buschorchester »Voices and Percussion« Freiburg zeichnet sich durch einen eigenen Stil aus. Dieser verbindet Musik verschiedener Kulturen aus Afrika, Neuseeland, Indien oder der Karibik und wird geprägt durch mitreißende Rhythmik, selbstgefertigte Instrumente und faszinierende Stimmen. Das Ensemble unter der Leitung von Christian Deichert umfasst einen Chor mit derzeit 70 Mitgliedern und Instrumenten wie Djembe, Djonga, Marimba, E-Bass und vielen mehr. Der Förderverein Hospiz Tübingen e.V. unterstützt und fördert den laufenden Betrieb des Hospizes sowie die Ausgestaltung der Räume, die therapeutische Begleitung und die Erfüllung letzter Wünsche. Das Hospiz ermöglicht Schwerkranken und Sterbenden, ihr Leben selbstbestimmt, in Würde, Frieden und Geborgenheit zu vollenden.

Afrikor meets Buschorchester, Sa. 7. November, 20 Uhr, Sparkassen Carré Tübingen, www.ksk-tuebingen.de/veranstaltungen