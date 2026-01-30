After Cooking: Virale Beats aus recycelten Instrumenten, 28.02.26

Jonas, besser bekannt unter seinem Künstlernamen »After Cooking«, stammt aus Aachen und begann 2017 als Straßenmusiker, der auf Pfannen und Eimern trommelte. Seit 2020 erweiterte er sein Setup mit zahlreichen Mikrofonen, lernte den Umgang mit DJ-Tools und schaffte den Sprung von der Straße auf die Bühne. Heute begeistert er Millionen weltweit auf Social Media: Mit über 100 Millionen Videoaufrufen und mehr als 2 Millionen Followern fasziniert er ein breites Publikum. Sein Markenzeichen: elektronische Musik, komplett aus recycelten Materialien und Alltagsgegenständen. Ein innovatives Konzept, das viral geht und höchste Aufmerksamkeit erzeugt.

After Cooking, Sa. 28. Ferbuar, Kulturquartier Proton, Stuttgart, c2concerts.de