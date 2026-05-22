Akustik-Rock-Coverband The Uniques, 06.06.26

The Uniques sind eine professionelle Akustik-Rock- und Pop-Coverband aus der Region Hohenlohe, Heilbronn, Main-Tauber-Kreis. Mit ­ihrer einzigartigen Unplugged-Performance hauchen sie bekannten Rock- und Pop-Klassikern neues Leben ein – ganz ohne Schlagzeug und E-Gitarre. Die Band setzt auf einen Unplugged-Sound mit Akustikgitarre, Bass, Piano und Cajon, der alte und neue Songs in einem besonderen Licht erscheinen lässt. Ihr vielfältiges Repertoire reicht von längst vergessenen Perlen bis hin zu aktuellen Hits und bietet eine abwechslungsreiche Songauswahl, die Emotionen weckt und das Publikum ­fesselt.

Sa. 6. Juni, 19 Uhr, Tauber-Terrassen, Tauberbischofsheim, www.tauberbischofsheim.de