Alastair Greene – ein Name, den man sich nicht nur in Blues- und Gitarrenkreisen merken sollte. Er sang und spielte sieben Jahre in der Touringband des Alan Parsons Live Projects Gitarrewar erst kürzlich mit Blues Music Award-Winner Sugaray Rayford auf Welttournee.

Alastair Greene Bluesband, Fr. 21. Oktober,

21 Uhr, die halle,

Reichenbach, diehalle.de