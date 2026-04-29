Alela Diane, 23.05.26

Alela Diane wuchs in Nevada City, Kalifornien, umgeben von Flüssen und Hügeln auf, wo sie früh die Bluegrass-Gesänge ihrer Eltern in der Küche hörte. Mit 19 zog sie nach San Francisco und begann, eigene Folksongs zu schreiben. Seit ihrem Durchbruch mit »The Pirate’s Gospel« hat sie ein stilles, eigenständiges Werk in der zeitgenössischen Folk-Musik aufgebaut. Sie wird für ihre Fähigkeit gelobt, sich und ihre Musik aus zeitlichen und stilistischen Kontexten zu lösen. Dadurch gewann sie eine treue Fangemeinde in der New Weird America Folk-Szene. Ihr Sound gilt als zeitlos und erinnert an eine wandernde Troubadourin, wie sie nur selten pro Generation erscheint.

Alela Diane, Sa. 23. Mai, 20.30 Uhr, Club Manufaktur, Schorndorf, www.club-manufaktur.de