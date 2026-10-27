Alex im Westerland kommen nach Reichenbach, 06.11.26

Mit den größten Hits von »Die Ärzte« und »Die Toten Hosen« bringt die Frankfurter Band »Alex im Westerland« die Energie des deutschen Punkrocks auf die Bühne. Das Quartett verbindet mitreißende Live-Musik mit jeder Menge Humor und Publikumsnähe. Mitsingen und Mitfeiern sind ausdrücklich erwünscht, denn bei dieser Show bleibt garantiert niemand »unrockbar«. Neben ausgelassener Partystimmung legen die vier erfahrenen Musiker großen Wert auf musikalische Qualität und einen authentischen Sound. Mehrstimmige Gesänge im Stil der Ärzte, markante Gitarrensoli à la Die Toten Hosen und akustische Einlagen sorgen für Abwechslung.

Alex im Westerland, Fr. 6. November, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de