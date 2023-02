Alfons – Neues Programm

Als kleiner Junge war es noch leicht, Antworten zu bekommen. »‚Frag die Concierge!‘ – das sagt man so in Frankreich«, erklärt Alfons. Mittlerweile ist er groß. Und er stellt sich ungleich größeren Fragen: Ist das Ende der Menschheit schon in Sicht? Oder leuchtet da noch Licht am Ende des Tunnels? Und wenn, wenigstens eine Energiesparlampe? Die Suche nach Antworten führt den Geschichtenerzähler und Puschel-Philosophen von den Anfängen des Menschseins bis hin zu den aktuellen Krisen.

Alfons Do. 23. März, 20 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall, www.ax-t.de