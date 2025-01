Alfons – jetzt noch deutscherer

»Parlez-vous français?« Wenn nicht, macht das nichts. Alfons spricht deutsch und wird immer »deutscherer«. Der deutsch-französische Kabarettist mit der orangefarbenen Trainingsjacke hat inzwischen Kultstatus erlangt. In seinem Programm erzählt Alfons die Geschichte seiner Deutschwerdung, von den zauberhaften, sonnigen Kindheitstagen in Frankreich bis hin zum betörend samtigen Grau deutscher Amtsstuben. Alfons heißt mit bürgerlichem Namen Emmanuel Peterfalvi und ist eine feste Größe in der deutschsprachigen Kabarettlandschaft. Seit 2006 ist er Gastgeber der SR-Fernsehsendung »Alfons und Gäste«. Der gebürtige Franzose, der aus der Nähe von Paris stammt, hat es geschafft, sich mit seiner unverwechselbaren Art einen besonderen Platz in den Herzen des deutschen Publikums zu sichern. Bekanntheit erlangte er als naiver, aber herzlicher französischer Reporter, der mit seinem charmanten Akzent und leicht unbeholfenen Fragen, Straßeninterviews durchführte und dabei die Absurditäten des Alltags aufdeckte. Seine naive Erscheinung, in der er sich als trotteligen Franzosen ausgibt, der mit einem überdimensionierten Mikrofon mit Puschelwindschutz auftritt, steht dabei im Kontrast zu seinen feinsinnigen Pointen. Neben dem Bayerischen Kabarettpreis (2019) und dem Deutschen Kleinkunstpreis (2020) wurde Peterfalvi 2021 mit dem Deutsch-Französischen Freundschaftspreis und 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Während Emmanuel Peterfalvi seit 2017 neben der französischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, fragt sich Alfons: »Deutscher werden – warum eigentlich nicht? Aber gleichzeitig auch: Warum eigentlich?« An diesem Abend kommt Alfons aber nicht allein, sondern in musikalischer Begleitung und liefert so einen musikkabarettistischen Abend: Von Flügelklängen umspielt wird seine Geschichte immer wieder zum musikalischen Pas de deux, mal humoristisch, mal nachdenklich, oft völlig überraschend.

Expand Foto: Guido Werner

Di. 28. Februar, 20 Uhr, Konzerthaus Heidenheim, www.kuenstlermedia.de