Alice Cooper am 3. Oktober in Stuttgart

Mit seiner fulminanten Bühnenshow überrascht Alice Cooper seine Fans immer wieder aufs Neue – wie in einem guten Horrorfilm. Am 3. Oktober gastiert der Erfinder des Schock-Rocks mit Unterstützung von Metal-Queel Doro in Stuttgart in der Porsche-Arena.

Im erfolgreichen und arbeitsreichen Jahr 2023 hat der in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommene Alice Cooper nicht nur 67 Konzerte in Nordamerika gespielt, sondern auch ein neues Album veröffentlicht. "Road" wurde von Bob Ezrin produziert und mit Alice Coopers aktueller Touring-Band geschrieben, komponiert und aufgenommen. Mit zwölf neuen Rock’n’Roll-Songs und einem Cover von The Who, schließt es den Kreis zwischen insgesamt 29 Studioalben und erfüllt alles, was man sich von einem klassischen Alice Cooper -Album erhofft. In Stuttgart sind seine langjährigen Bandkollegen Ryan Roxie (Gitarre), Chuck Garric (Bass), Tommy Henriksen (Gitarre), Glen Sobel (Schlagzeug) und Nita Strauss (Gitarre) mit von der Partie.

Do. 3. Oktober, 19:30 Uhr, Porsche Arena Stuttgart,

www.musiccircus.de