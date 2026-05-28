All Them Witches, 30.06.26

All Them Witches verbinden Einflüsse aus Blues, Psychedelic Rock, Stoner und Progressive Rock zu einem eigenständigen Sound zwischen melodischer Leichtigkeit und massiver Härte. Die Band aus Nashville bewegt sich mühelos zwischen fuzzy Gitarrenwänden, doomigen Klanglandschaften und atmosphärischen Psychedelic-Elementen und schafft dabei einen gleichermaßen nostalgischen wie modernen Rockstil. Seit ihrer Gründung 2012 entwickeln Charles Michael Parks Jr., Ben McLeod, Allan Van Cleave und Schlagzeuger Christian Powers ihren Sound konsequent weiter. Markenzeichen ihrer Live-Auftritte sind treibende Grooves, mächtige Riffs und eine dichte Atmosphäre.

All Them Witches, Di. 30. Juni, LKA Longhorn, Stuttgart, stuttgart-live.de