AlleyCats, 18.10.25

Eine Cover-Band, die sich aus Passion der Musik widmet. Soul, Funk, Pop und Rock – das umfangreiche Repertoire spiegelt die Hingabe der Band zur Musik. Kompromisslose Rhythmen, eindringliche Basslines und ein stimmgewaltiger Gesang. Das ist das Geheimnis einer musikalischen Passion, die in die Beine geht und Stühle einsam macht. ­AlleyCats, das sind Astrid Peters (Leadvocals), Nadja Hrubesch (Bass und Vocals), Uwe Hellwich (Keyboard und Vocals), Walter Bauer (Guitar und Vocals), Michael Roth (Drums) und Oliver Brux (Sounds).

Sa. 18. Oktober, 20 Uhr, Gleis 1, Waldenburg, www.gleis1.net