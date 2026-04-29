Alois & Elsbeth Gscheidle in Bad Rappenau (22.5.26)

Marcus Neuweiler (Schöntal) spielt nicht nur den Alois. Er schlüpft gerne in verschiedene Kostüme, Rollen und Dialekte. Birgit Pfeiffer (Fellbach-Schmiden) verkörpert die Elsbeth durch und durch: dominant, überzeugend und durstig auf ein Weizenbier! Die Gscheidles spielen mit Herzblut und Leidenschaft. Sie inszenieren Ihre schwäbischen Alltagsszenen ganz nah am und teilweise auch mit dem Publikum. Dabei kommt Ihnen ihre Spezialität, die Spontanität und Improvisation, zu Gute. Immer wieder überraschen sie damit nicht nur das Publikum sondern auch sich selbst. Deshalb ist jeder Abend bei den Gscheidles immer ein bißchen anders.

Fr. 22. Mai, 19:30 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau, www.livemacher.de