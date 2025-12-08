Alois & Elsbeth Gscheidle, 19.12.25

Alois & Elsbeth Gscheidle, das schwäbische Kabarettpaar mit Schlagfertigkeit und Schwertgosch, stehen seit Jahren auf den Bühnen im Ländle und sind regelmäßig im Fernsehen bei ARD und SWR zu sehen. Ihr neues Programm »Gscheidles-TV« versammelt die besten Nummern aus ihren TV-Auftritten – live auf der Bühne gibt das beste Unterhaltung und Lachen bis zum Schenkelklopfen. Marcus Neuweiler aus Schöntal schlüpft in verschiedene Rollen, Kostüme und Dialekte, während Birgit Pfeiffer aus Fellbach-Schmiden die Elsbeth authentisch und dominant verkörpert. Den Durst auf ein Weizenbier inklusive. Mit Herzblut und Leidenschaft inszenieren die Gscheidles schwäbische Alltagsszenen nah am Publikum. Ihre Spezialität: Spontanität und Improvisation. Dadurch ist jeder Auftritt einzigartig, voller Überraschungen – für das Publikum und für die Künstler selbst.

Alois & Elsbeth Gscheidle, Fr. 19. Dezember, 20 Uhr, Prisma, Freiberg, www.livemacher.de