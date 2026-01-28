Alois Gscheidle & Sohn, 20.02.26

Alois Gscheidle ist seit über 30 Jahren auf den Bühnen im Ländle unterwegs und durch regelmäßige Fernsehauftritte in ARD und SWR bekannt. Sein Spielwitz und seine Spontaneität machen ihn beim Publikum so beliebt. Alois Gscheidle (Marcus Neuweiler aus Schöntal) rückt nicht nur sich selbst, sondern auch die Zuschauer ins Rampenlicht. Die große Neuigkeit: Mit seinem Sohn Leo Neuweiler, der seit einigen Jahren schon bei den Gscheidles in den Duo-Programmen die Kabarettfamilie erweitert, gibt es jetzt »Alois Gscheidle & Sohn« als Duo. Das neue Programm heißt »Das Pubertier« und zeigt die facettenreiche Evolution vom Kleinkind über das Pubertier bis zum jungen Mann mit all seinen Herausforderungen in Erziehung, Kommunikation und gegenseitiges Verständnis.

Fr. 20. Februar, 20 Uhr, Gleis 1. Waldenburg, www.gleis1.net