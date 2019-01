× Erweitern Foto: Sonja Ramm Komplize

Der Star-Journalist Benjamin Kritzer wird zu einer außergerichtlichen Anhörung geladen, zu der nicht einmal sein Anwalt Roger Zutritt hat. Vor einem Jahr hat Ben in einem Fernsehinterview geheime Informationen öffentlich gemacht, die die Folterpraxis der US-Regierung belegen. Nun ist diese hinter seinen Quellen her, die er aber nicht verraten will.

Di. 22.01.19

Alte Bergsteige 7, Mosbach

www.dieblb.de