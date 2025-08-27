Alte Zimmerei Open Air, 06. und 07.09.25

In Schwäbisch Hall wird die Festivalsaison gebührend mit dem Alte Zimmerei Open Air abgeschlossen. Mit dabei: Dominik Eulberg. Ökologe, Produzent, Klangpoet – seit über 25 Jahren begeistert Eulberg weltweit mit ­seinen einzigartigen DJ-Sets, in denen er ­Natur und Clubkultur auf eindrucksvolle ­Weise vereint. Sein Sound ist organisch, treibend und zutiefst emotional – Releases auf Labels wie Kompakt, Traum Schallplatten oder Cocoon machen ihn zur festen Größe in der elektronischen Musikszene.

Sa. 6. und So. 7. September, 14 Uhr, Alte Zimmerei, Schwäbisch Hall, alte-zimmerei-sha.de