Exilia stehen seit jeher für kompromisslosen Alternative Metal, der Härte, Melodie und emotionale Tiefe vereint. Mit ihrem neuen Album schlagen sie ein weiteres Kapitel ihrer musikalischen Entwicklung auf und präsentieren frisches Material, das live seine volle Wirkung entfaltet. Fans können sich an diesem Abend auf ein energiegeladenes Set freuen, in dem neue Songs auf bewährte Klassiker treffen – druckvoll, direkt und mit der Bühnenpräsenz, die die Band auszeichnet. Bereits zuvor haben Exilia sich als starker Live-Act einen Namen gemacht und teilten sich unter anderem die Bühne mit Szenegrößen wie Rammstein. 2026 werden sie ihr Können erneut unter Beweis stellen, diesmal als Headliner.

Exilia, Sa. 23. Mai, 19.30 Uhr, Miev, Geislingen, miev.info