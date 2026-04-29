alvva & hiba, 09.05.26

»alvva« ist eine deutsch-französische Sängerin, Songwriterin und Produzentin, die mit ihrer Musik eine einzigartige Traumwelt erschafft. Ihre Songs verbinden elektronische Klanglandschaften mit verträumten Indie-Pop-Vibes und erzeugen Momente, in denen Nostalgie auf den französischen »joie de vivre« trifft. Die Hörer werden musikalisch an Orte entführt, die zugleich vertraut und geheimnisvoll wirken. Tanzbare Beats, schwebende Synthesizer und stimmungsvolle Melodien laden zum Eintauchen und Mitfühlen ein. alvvas Musik schafft eine Atmosphäre, in der Emotion, Rhythmus und Eleganz miteinander verschmelzen und jede Performance zu einem intensiven, unvergesslichen Erlebnis macht.

alvva & hiba, Sa. 9. Mai, 20 Uhr, Kollektiv K, Aalen, kollektiv-k.net