Am Mittwoch, dem 22. März, gastiert das »Irish Heartbeat Festival« in Reutlingen im franz.K. Die Tournee feiert 2023 einmal mehr den irischen Nationalfeiertag, den St. Patrick’s Day! Da hat irische Kultur Hochkonjunktur. Insbesondere Irish Folk lässt die Herzen höher schlagen. Ein Feuerwerk aus Musik, Tanz und Gesang ist garantiert. Das Event dauert reichlich über drei Stunden und man wird drei herausragende Gruppen aus Irland zu hören bekommen: Gráinne Holland Trio, The Fourth Moon und The Outside Track. Eine lebensfrohe Session mit allen drei Gruppen ist der Höhepunkt zum Abschluss des Festivals. Gráinne Holland ist eine beeindruckende Persönlichkeit und Stimme. Sie muss im gleichen Atemzug genannt werden, wenn man an die besten Frauenstimmen denkt, die auf Gälisch singen. Aufgepasst! Hier kommt »Ireland’s new Gaelic voice.« »The Fourth Moon« stellt die keltische Tradition in einem völlig neuen Licht dar. Im Gegensatz zu einem echten Traditional, das nach klaren Gesetzen abläuft, kann man bei ihren Kompositionen nicht vorhersagen, wohin die Reise geht. Dieser Sound ist so spannend wie eine Reise auf den Mond. Da kann man nur sagen: Expect the unexpected! Auch mit von der Partie sind »The Outside Track«. An der Band kommt man nicht vorbei, wenn man die erfrischenden und kreativen Interpreten keltischer Musik aufzählen will: Überschäumende Spiellaune, beeindruckende Virtuosität, Stepptanzeinlagen, eigenwillige Arrangements und eine Sängerin mit einmaliger Stimme. In der Band sind drei keltische Nationen vertreten: Irland, Schottland und Kanada. Entsprechend vielfältig ist der Klang. Die vier jungen Frauen und ein »Alibi Mann« haben einen Sound geschaffen, der eine Brücke über keltische Traditionen schlägt. alh

Irish Heartbeat Festival, Mittwoch 22. März, 20 Uhr, franz.K, Reutlingen,

www.irishheartbeat.eu