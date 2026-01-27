Amaranthe und Epica: Metal-Giganten vereint, 06.02.26

Seit ihrer Gründung 2008 gehen Amaranthe konsequent ihren eigenen Weg. Mit extrem eingängigen Pop-Metal-Hymnen, elektronischen Elementen und euphorischen Live-Shows haben sie sich weltweit einen Namen gemacht. Das aktuelle Album »The Catalyst« steht erneut für modernen, innovativen Melodic Metal und Electronic Rock. Gemeinsam mit Epica sind sie auf Tour. Das neue Album der Metal-Institution Epica »Aspiral« wird für seine epische Wucht, starke Melodien und erzählerische Tiefe gefeiert. Als besonderer Gast ist Charlotte Wessels dabei. Die frühere Delain-sängerin stellt ihr Soloalbum »The Obsession« vor.

Amaranthe & Epica, Fr. 6. Februar, 18.30 Uhr, MHP-Arena, Ludwigsburg, www.musiccircus.de