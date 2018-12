Anastasia: Eine musikalische Zeitreise

× Erweitern Foto: Stage Entertainment

»Wir sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist, diese wunderbare Show nach Stuttgart zu holen! Schon als sich der Vorhang am Broadway für Anastasia im vergangenen Jahr zum ersten Mal hob, war mir klar, dass dieses Musical unbedingt in Stuttgart laufen muss, weshalb ich mich gemeinsam mit meinem Team auch fortan darum bemüht habe«, freut sich Stage Entertainment Area Director Süd/West Jürgen Marx über das neue Musical-Highlight in der Landeshauptstadt.

Im Mittelpunkt: Anastasia Romanow, die letzte Zarentochter. Russland befindet sich in den 1920er Jahren in großer Aufruhr und das Volk begehrt gegen seine Herrscher auf. Der Legende nach soll Anastasia angeblich als einziges Mitglied ihrer Familie schwer verletzt überlebt haben. Es heißt, sie habe dabei aber ihr Gedächtnis verloren und lebe seitdem in einem Kinderheim, in dem sie das Leid der Bevölkerung hautnah zu spüren bekommt. Durch einen Wink des Schicksals erfährt sie Jahre später, dass sie noch eine Verwandte hat, zu der sie sich nun auf den Weg macht: Entschlossen und mutig, aber ohne Erinnerungen und ohne Identität.

Anastasia - Das Broadway Musical, Stage Palladium Theater, Stuttgart.

Alle Termine unter www.stage-entertainment.de