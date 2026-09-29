Andreas Gabalier in Stuttgart, 21. und 22.10.26

Zum zehnjährigen Jubiläum seines MTV-Unplugged-Auftritts geht Andreas Gabalier im Herbst 2026 auf eine besondere Konzerttournee. Statt großer Arenen und Stadien setzt der Volks-Rock’n’Roller auf ausgewählte Konzertsäle. Das Publikum soll seine Musik dabei so unmittelbar wie möglich erleben. Im Mittelpunkt stehen Gabalier und seine Band, unterstützt von einem Streicherensemble. Akustische Instrumente, neue Arrangements und die größere musikalische Besetzung sollen Energie und Intimität miteinander verbinden. Damit präsentiert sich der Musiker in einem sehr persönlichen Rahmen. Gabalier bezeichnet das Jubiläum als wichtigen Meilenstein seiner Karriere.

Andreas Gabalier, Mi. 21. & Do. 22. Oktober, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, stuttgart-live.de