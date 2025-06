Andreas Kümmert trifft auf Siggi Schwarz, 23.08.25

Die deutsche Gitarrenlegende Siggi Schwarz aus Heidenheim, ist seit 2015 mit dem Ausnahmesänger Andreas Kümmert befreundet. Die beiden veröffentlichten 2016 das gemeinsame Album »Heart & Soul« und treten regelmäßig zusammen auf. Das virtuose und gefühlvolle Gitarrenspiel von Siggi Schwarz und die bluesig – soulige Stimme von Andreas Kümmert, ergänzen sich perfekt und bilden eine Einheit. Siggi Schwarz hat in seiner Karriere mit vielen Rockstars auf der Bühne und im Studio zusammengearbeitet, wie Aerosmith, Bryan Adams, oder Toto. Andreas Kümmert war 2013 der Gewinner von »Voice of Germany« und wird als der wohl beste deutsche Blues & Soul Sänger gehandelt. Mit seinem aktuellen Album »Working Class Hero« schaffte er es erneut in die Top 100 der offiziellen deutschen Albumcharts. Seine Interpretationen garantieren Gänsehaut-Feeling.

Andreas Kümmert & Siggi Schwarz, Sa. 23. August, 19.30 Uhr, Remspark Bühne, Schwäbisch Gmünd, schwaebisch-gmuend.de