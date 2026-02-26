Andreas Langsch: Musik trifft Kabarett, 25.03.26

Wenn ein studierter Musicalsänger, Klaviervirtuose und scharfsinniger Kabarettist der Liebe auf den Grund geht, entsteht ein Abend voller Musik, Humor und Tiefgang. Andreas Langsch verwandelt die Bühne in ein Labor für Herz und Verstand, mischt tanzende Songs, augenzwinkernde Wortspiele und emotionale Tiefe. Generationenübergreifend bringt er zum Lachen, Staunen und Nachdenken. In seinem mehrfach preisgekrönten Programm »Der Liebesalgorithmus« beleuchtet er die Rätsel der modernen Liebe: Generationenkonflikte, digitale Überforderung, Perfektionsdruck, Diversität und Selbstoptimierung – immer mit feinem Humor und musikalischem Fingerprint.

Andreas Langsch, Mi. 25. März, 20 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de