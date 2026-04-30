Andreas Schaerer & Daniel Garcia, 10.05.26

Andreas Schaerer wächst in den Walliser Tälern, auf Alpen und in der Natur des Emmentals auf. Schon früh beginnt er, intensiv mit seiner Stimme zu experimentieren. Besonders bekannt ist sein Sextett »Hildegard Lernt Fliegen«. Seine Musik bewegt sich souverän zwischen Jazz, zeitgenössischer Klassik und Hip-Hop. Sein Duopartner Daniel García Diego zählt zu den prägendsten Stimmen des modernen spanischen Jazz. Seine Musik verbindet klassische Einflüsse mit Jazz, spanischen Klangfarben und Elementen des Flamenco, die sich in kraftvollen Improvisationen und überraschenden stilistischen Wendungen entfalten.

Andreas Schaerer & Daniel Garcia, So. 10. Mai, 20 Uhr, Kulturzentrum Dieselstraße, Esslingen, www.dieselstrasse.de