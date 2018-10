× Erweitern Andreas Thiel

In einer Welt, in welcher Menschen wegen ihres Humors angeklagt, eingesperrt und erschossen werden, verliert man leicht die Orientierung. Was ist Humor? Der schwärzeste schweizer Satiriker erklärt in diesem unter Morddrohung entstandenen Bühnenprogramm, was überhaupt noch lustig ist, und seziert einen Charakterzug des Menschen, der Kinder glücklich macht und Terroristen zu blutorgien provoziert.

Andreas Thiel, Fr. 2. November, 20.05 Uhr, fideljo, Mosbach

www.fideljo.de