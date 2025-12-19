Andrej Hermlin and his Swing Dance Orchestra, 29.12.25

Swing ist für Andrej Hermlin mehr als ein Stil – es ist Lebenshaltung. Sein Swing Dance Orchestra zählt zu den charmantesten und erfolgreichsten Big Bands Deutschlands. Die Musiker verschreiben sich vom Scheitel bis zur Sohle jener Ära, die Namen wie Glenn Miller, Benny Goodman oder Duke Ellington prägte, sowohl stilecht als auch optisch. Mit dem Programm »Winter Wonderland« nimmt das Ensemble das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die kalte Jahreszeit, mit Klassikern der 1930er- und 1940er-Jahre wie »Winter Wonderland«, »Jingle Bells«, »Let it Snow« oder »I’ve Got My Love to Keep Me Warm«. David Hermlins authentische Swing-Arrangements, alte Mikrofone, Originalinstrumente und maßgeschneiderte Garderobe machen den Auftritt zu einem Fest für Augen und Ohren. Ein Abend voller Winterzauber, Temperament und musikalischer Perfektion.

Andrej Hermlin and his Swing Dance Orchestra, Mo. 29. Dezember, 19 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.stuttgartkonzert.de