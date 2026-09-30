Angelo Kelly in Stuttgart, 21.10.26

Nach längerer kreativer Pause meldet sich Angelo Kelly zurück. Unter dem Titel »Ready to Rock« präsentiert der Musiker neue Songs sowie Stücke aus seiner bisherigen Karriere. Auch einige Hits aus seiner Zeit bei der Kelly Family sind Teil des Programms sein. Für seine Rückkehr setzt Kelly bewusst auf kleinere Live-Clubs. Statt großer Bühnenproduktionen mit Leinwänden und Pyrotechnik steht die unmittelbare Begegnung mit dem Publikum im Mittelpunkt. Gemeinsam mit seiner Band will er eine handgemachte Rockshow auf die Bühne bringen. Nach der Auszeit freut sich der Musiker darauf, seine neuen Songs erstmals vor Publikum zu spielen.

Angelo Kelly, Mi. 21. Oktober, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, c2concerts.de