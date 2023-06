Angsthasen und Pfeffernasen in Heidenheim

Das Topolino Figurentheater kommt nach Heidenheim und erzählt liebevoll die Geschichte von Hase Nulli und Frosch Priesemut: Die beiden besten Freunde machen alles gemeinsam und umso überraschter ist Frosch Priesemut, dass sein bester Freund ein Angsthase ist. Er fürchtet sich fürchterlich vor Spinnen und ihm wird Angst und Bange wenn es irgendwo plötzlich raschelt. Gemeinsam finden sie jedoch heraus, dass es gar nicht schlimm ist, wenn man vor etwas Angst hat. Mit großen, witzigen Tischfiguren und stimmungsvoller Musik schafft es das Theater ihr sein kleines Publikum in seinen Bann zu ziehen. Das Theaterstück »Angsthase! Pfeffernase!« entstand in Anlehnung an das beliebte Bilderbuch von Matthias Sodtke und ist ein offenes Spiel, bei dem die Figurenspieler sichtbar sind. Das Theaterstück dauert circa 50 Minuten und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. cw

Angsthase! Pfeffernase!, So. 2. Juli, 15 Uhr, Stadtbibliothek Heidenheim, www.heidenheim.de