Annâweech: Blick in die Hohenloher Seele

Annâweech, das sind Frank »Molle« Winkler, Volker »Gassi« Gässler, Harry Weber, Sandra »Anngret« Masuch und Michael »Michl« Ullrich. 2024 touren sie erstmals fest in dieser Besetzung durch die Region, bieten ihren Fans aber genau das, was sie gewohnt sind: Mundartmusik vom Feinsten und ein Blick in die Hohenloher Seele.

Ab dem 13. März ist Annâweech wieder auf Tour – allerdings nicht mehr in der gewohnten Besetzung. Im Oktober 2020 verstarb Peter »Boudsch« Botsch, im Dezember 2023 entschloss sich Rolf »Frett« Schneider, aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne zu gehen. »Das ist natürlich ein Verlust in beiden Fällen«, meinte Frank »Molle« Winkler, Sänger, Gitarrist und Kopf der Band. »Aber das mit dem Peter ist schon dramatisch zu nennen. Er und ich waren das, was man im Fußball als eine Doppelspitze bezeichnen würde. Wir haben uns die Frontmann-Rolle geteilt und es war wirklich eine wunderbare Sache, mit ihm zusammen Musik zu machen und sich gegenseitig die Bälle zuzuspielen. Aber es muss weitergehen, sonst hätten wir den Namen Annâweech (trotzdem) nicht verdient.« Die beiden neuen Bandmitglieder möchte Frank Winkler nicht als Ersatz verstanden wissen. »Man kann die Lücke schließen, aber man kann die beiden nicht ersetzen.« Der Prozess erwies sich dann aber als recht einfach, denn ein Casting war nicht nötig. »Michael, der jetzt bei uns ist, war schon immer unser Ersatzschlagzeuger, wenn Rolf mal nicht konnte. Er gehörte eigentlich schon zur Mannschaft. Und Sandra, unsere neue Sängerin, hat inzwischen bereits eine Saison bei uns mitgemacht und fühlt sich auf der Bühne total wohl. Vorher war sie lange Fan und kennt die Lieder wahrscheinlich besser auswendig als wir. Als die Jüngste und einzige von uns, die unter fünfzig ist, stellt sie einen Kontrast zu uns alten Kerlen dar. Aber das ist ganz gut so, schon allein wegen des betreuten Umblätterns. Wir sind natürlich traurig, dass wir nicht mehr in der ursprünglichen Besetzung spielen können, freuen uns zugleich aber über die neuen Impulse.« Annâweech verlässt sich stets auf eine Mischung aus Neuem und Bewährtem, eine Zeit lang lag der Fokus stärker auf den Comedyaspekten. »Das haben wir erstmal ad acta gelegt«, erläutert Frank Winkler. »Aber für das aktuelle Programm gibt es auch mal wieder zwei neue Lieder.« Und beim neuen Terminkalender habe er sich sehr große Mühe gegeben, das räumlich und zeitlich auseinander zu ziehen, damit man keine Konzentration von Annâweech an einem Fleck hat. Darunter sind interessante Termine, etwa der Hohenloher Mundartgipfel, der am 19. Juli in Geddelsbach stattfindet. »Acht Hohenloher Gruppierungen an einem Abend, Schlag auf Schlag. Es ist einfach spannend, mal zu hören, was man alles mit der Hohenloher Sprache machen und wie unterschiedlich das daherkommen kann. Wir Hohenloher MundArtisten sind alle befreundet, schätzen uns sehr und sehen uns keineswegs als Konkurrenz. Dies nach außen zu zeigen war mein Hauptanliegen, als ich 2016 den Mundartgipfel ins Leben gerufen habe. Es ist wichtig, dass es, egal was man tut, authentisch und ehrlich ist. Wir wollen, dass die Leute auch ein Stück weit in die Hohenloher Seele gucken können und möglichst auch etwas mit heimnehmen.