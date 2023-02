Annâweech nimmt wieder Fahrt auf

Nach beinahe 3-jähriger Zwangspause ist es nun endlich wieder soweit und Annâweech kehrt auf die Bühne zurück. Ja, das Erscheinungsbild hat sich nach dem überraschenden »Heimgang« von Boudsch geändert. Dennoch, die Lieder sind dieselben geblieben und werden in gewohnt fröhlicher, launiger Weise, gewürzt mit Beiträgen der neuen Sängerin Sandra, zum Besten gegeben. Zuschauer können sich entführen lassen in die Gefühlswelt der Hohenloher und sich von Menschen, die ihre Heimat lieben und mit jener tief verwurzelt sind, beseelen lassen.

Annâweech ist eine MundArt-Band aus Hohenlohe. »Lieaderlich, iwwerzwerch un´meh...« – unter diesem Motto präsentieren sich fünf Musiker aus dem Hohenloher Kochertal. Sie stehen für Hohenloher Lebensgefühl, ausgedrückt in launigen, fröhlichen, aber auch nachdenklich-ironischen Mundarttexten. Das Ganze wird verpackt in verschiedenen Musikrichtungen von Ballade, Blues, Rock bis hin zum Volkslied. Live erleben kann man sie bei zahlreichen Konzerten und Auftritten auch außerhalb des Hohenloher Raumes. Sämtliche Texte und Melodien sind von den Mitgliedern selbst geschrieben und arrangiert – natürlich alles im Hohenloher Dialekt. Zwischen den Musikstücken, gewissermassen als Würze, kann man, zumeist spontane, witzige, oft ironische, ja sogar selbstironische Moderationen und Dialoge erleben. In erster Linie ist, nach eigener Aussage, das Ziel der fünf Hohenloher, sowohl dem Publikum als auch sich selbst, einen spaßigen, lust- und genußvollen Abend zu bereiten. Wenn der ein oder andere so mancherlei Eindrücke oder »Weisheiten« vom Konzert mit nach Hause nimmt – um so besser! dg

Alle Termine und Spielorte unter www.annaweech.de