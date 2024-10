Annâweech: Schdaiway to Hohenlohe, 7. November

Der Annâweech Zeppelin fliegt weiter. Die Crew hat sich ein wenig geändert, jedoch die Lieder sind dieselben geblieben. Egal ob mit »viel Fendt viel Ehr, Ouhängerlesdôôch oder Schbatzâ mit Sooß«. Annâweech bietet Mundartmusik vom Feinsten mit »Schdaiway to Hohenlohe«. Gemeinsam entführen die fünf Mundartler ihre Publikum in die hohenlohische Gefühls- und Gedankenwelt. Mit ihren selbstgemachten Liedern streicheln sie die Hohenloher Seele und ganz nebenbei werden auch noch die Lachmuskeln trainiert. Auch im 29ten Jahr kommt Annâweech noch immer lieâderlich und iwwerzwerch daher: Hohenloher Lebensgefühl, ausgedrückt in launigen, fröhlichen, aber auch nachdenklich-ironischen Mundarttexten. Auch für die Verpflegung ist gesorgt, die leckere und passende Bewirtung übernimmt die Klasse 10 Ra.

Do. 7. November, 19.30 Uhr, Kultursaal, Schloss Schrozberg, www.schrozberg.de