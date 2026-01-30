Anne Folger, 07.02.26

Songs am Klavier, Geschichten aus dem Leben und viel Musik: Anne Folger steht für feinsinniges Klavierkabarett mit klarer Haltung, sprachlicher Eleganz und musikalischer Tiefe. Ihr Motto: Egal, wo das Leben spielt, es will gespielt werden. Mit messerscharfem Blick spürt sie dort Humor auf, wo andere längst die Laune verloren haben und trennt sich konsequent von allem, was diese trübt. Ob Idiotentest, Frust in Singlebörsen oder Hotelpannen: Irgendwo lauert immer eine Pointe, und Anne Folger findet sie. Auch bei Menschen, bei denen Hämorrhoidensalbe als Gesichtscreme durchaus Sinn ergäbe. Die Entertainerin verbindet Kabarett, Stand-up, Geschichten und eigene Songs.

Anne Folger, Sa. 7. Februar, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com