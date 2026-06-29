AnnenMayKantereit kommen nach Ludwigsburg, 29.07.26

AnnenMayKantereit starteten 2016 mit ihrem Debütalbum »Alles nix Konkretes« – ein Titel, der rückblickend programmatisch wirkt. Einen klaren Karriereplan gab es damals nicht. Stattdessen setzten die drei Kölner Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit auf Straßenmusik, spontane Ideen und den Moment.Was als DIY-Projekt begann, entwickelte sich in wenigen Jahren zu einer der erfolgreichsten Popkarrieren Deutschlands. Seit der Gründung 2011 wuchs die Band vom Kölner Geheimtipp zu einer festen Größe im deutschsprachigen Pop. Auch international erreichte ihre Musik ein breites Publikum, etwa mit »Tom’s Diner« gemeinsam mit Giant Rooks.

AnnenMayKantereit, Mi. 29. Juli, 20 Uhr, Residenzschloss, Ludwigsburg, chimperator-live.de