10 Jahre war sie mit dem Kabarettduo »Die Tanten« unterwegs, anschließend 40 Jahre Familiengründungspause (okay, es waren keine 40, aber es kam ihr so vor). Seit 2012 tourt Annette von Bamberg deutschlandweit mit folgenden Programmen: 1. Kabarett-Solo »Warum immer ich?«, 2. Kabarett-Solo »Es gibt ein Leben über 50 – jedenfalls für Frauen!« Seit 2020 schlägt sie mit ihrem 3. Kabarett-Solo »Über 50 geht’s heiter weiter – jedenfalls für Frauen!« zu. Eine Hymne an die Lebensfreude für Frauen und den Galgenhumor von Männern. Annette von Bamberg kann es: Die Skurrilität und Blödheit des Alltags stilsicher in wunderbare Pointen verwandeln.

Annette von Bamberg, Do. 22. September, 20 Uhr, Kammerspiele, Ansbach, www.kammerspiele.com