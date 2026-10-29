Anny Hartmann in Lauffen am Neckar (20.11.26)

In ihrem Solo »Klima-Ballerina« verbindet Anny Hartmann politische Schärfe mit unterhaltsamer Leichtigkeit und zeigt, dass Umweltschutz weder belehrend noch verbotslastig sein muss. Als studierte Diplom-Volkswirtin versteht sie wirtschaftliche und politische Zusammenhänge bis ins Detail, übersetzt komplexe Themen jedoch so, dass sie für das Publikum nachvollziehbar, humorvoll und pointiert erfahrbar werden. Mit scharfem Verstand, bissiger Zunge und einer gehörigen Portion Witz entlarvt Hartmann Absurditäten in Politik und Gesellschaft, ohne belehrend zu wirken. Die Mischung aus Analyse, Kabarettkunst und tänzerischer Inszenierung macht das Programm einzigartig.

Fr. 20. November, 20 Uhr, Stadthalle, Lauffen am Neckar

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