Anouk – Das Kindermusical am 25. Februar in Heilbronn

»Anouk – Das Musical« basiert auf den beliebten Kinderbüchern, die Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay, inspiriert von ihrer Tochter Anouk, verfasst haben. Das neue und mit Spannung erwartete Kindermusical entführt die ganze Familie in eine fantasievolle Welt, in der Anouk aufregende Abenteuer erlebt, Freundschaften schließt und Herausforderungen meistert. Dabei vermittelt es zentrale Werte wie Empathie, Mut, Zusammenhalt und den Glauben an die Kraft der Träume. Die Erlebnisse der kleinen Anouk regen Kinder und Erwachsene dazu an, wichtige Themen wie Freundschaft und Toleranz zu reflektieren. Die Bühnenadaption bleibt den Kinderbüchern treu und transportiert deren wertvolle Botschaften. Das Bühnenbild verbindet traditionelle und moderne Elemente. Die fantasievollen Kostüme ermöglichen es den Darstellern, in über 20 verschiedene Rollen zu schlüpfen.

Di. 25. Februar, 16 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.provinztour.de

