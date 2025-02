ANOUK – Das Kindermusical kommt nach Kornwestheim

C² CONCERTS bringt die Kinderbuchbestseller von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay als Musical auf die Bühne

Basierend auf den Kinderbuch-Bestsellern von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay entführt ANOUK – Das Musical das Publikum in eine fantasievolle Welt voller Abenteuer. Die packende Inszenierung und emotionale Tiefe bewegten die Zuschauer bei der Uraufführung am 3. November 2024 im GOP Hannover zutiefst. Leuchtende Kinderaugen, begeisterte Reaktionen und Standing Ovations zeigten, dass ANOUK ein Erlebnis für die ganze Familie ist.

Ein berührendes Musical für die ganze Familie

Das Musical erzählt die Geschichte der kleinen Anouk, die in nächtlichen Träumen in eine zauberhafte Welt voller Abenteuer und Herausforderungen eintaucht. Nach den beliebten Kinderbüchern von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay greift das Stück zentrale Themen wie Zusammenhalt, Freundschaft und Empathie auf. Die Inszenierung bringt diese Werte eindrucksvoll auf die Bühne und schafft ein Erlebnis, das Groß und Klein gleichermaßen berührt. Anouks Geschichte wird lebendig und entführt das Publikum in eine Welt, die Kindheitsträume und Fantasie in jedem Alter neu aufleben lässt – und dabei wichtige Werte und Botschaften vermittelt.

Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay zeigten sich nach der Uraufführung beeindruckt: „Wir haben uns ganz bewusst überraschen lassen und das gesamte Stück gestern auch zum allerersten Mal gesehen. Natürlich kannten wir Auszüge, aber jetzt wird es erst richtig rund. Wir sind begeistert von der Umsetzung und sehr glücklich, dass es nun endlich losgeht!“

Herausragendes Ensemble und kreatives Team

ANOUK - Das Musical begeistert mit einer herausragenden Besetzung, die das Publikum in eine magische Welt entführt. Die Hauptrolle der kleinen Anouk wird von Sarah Laminger mit einfühlsamer Lebendigkeit verkörpert, die die kindliche Neugier und den Mut der Figur eindrucksvoll zum Leben erweckt. Alina Hill glänzt in verschiedenen Rollen, unter anderem als Mutter, Piratin, Koko aus dem Dschungel und Elke auf dem Jahrmarkt, und zeigt dabei ihr vielseitiges schauspielerisches Talent. Mathias Meffert überzeugt als Vater und zeigt seine beeindruckende Wandlungsfähigkeit in den Rollen von Leo und Muffin, einem Jungen, der auf dem Jahrmarkt arbeitet, sowie als Waldmensch und Pirat. Luis Miguel Homedes Lleó beeindruckt als Bruder und bringt auch die Charaktere von Luca und Matteo sowie eines Waldmenschen authentisch auf die Bühne. Lia Andes verleiht den Rollen der Großmutter und Affi spürbare Wärme und Tiefe, während Sebastian Ciminski-Knille nicht nur als Großvater, sondern auch in weiteren Rollen als Piratenkapitän, Hausmeister, Vater Babrin und Leonardo die Bühne mit starker Präsenz füllt.

Unter der Regie von Georg Veit, der auch die Theaterfassung zusammen mit Hendrikje Balsmeyer schrieb und das Bühnenbild entwarf, entsteht eine Inszenierung, die das Publikum mit ihrer kreativen Umsetzung und Tiefe begeistert. Veit, bekannt für seine vielseitige Arbeit in Theaterproduktionen, hat mit ANOUK eine zauberhafte Welt geschaffen, die das Publikum mitreißt. Die harmonische Dynamik des Ensembles und die fantasievollen Inszenierungen machen ANOUK – Das Musical zu einem bewegenden und mitreißenden Erlebnis.

C² CONCERTS als Produzent und Tourneeveranstalter

Mit ANOUK bringt C² CONCERTS den beliebten Kinderbuch-Bestseller in eine einzigartige Bühnenform und führt das Publikum in eine Welt voller Emotionen, Fantasie und Freude. „Von der ersten Idee bis zur heutigen Premiere war es eine unglaubliche Reise“, sagte Christian Doll, Geschäftsführer von C² CONCERTS. „Wir wollten die Magie der Bücher in einer musikalischen Inszenierung einfangen, die Jung und Alt gleichermaßen begeistert.“

Mit ANOUK auf großer Reise – und für den guten Zweck

ANOUK – Das Musical ist seit Anfang 2025 auf Tournee, diese umfasst zahlreiche Städte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien und bringt die Botschaft und das Abenteuer von ANOUK in die Theater der Region. Wie auch am 11. März 2025 in ‚Das K‘ nach Kornwestheim. Für jedes regulär verkaufte Ticket fließen 0,50 € an die Peter Maffay Stiftung, die traumatisierte und benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützt.

Nach dem unglaublichen Interesse und bisher restlos ausverkauften Shows, kommt ANOUK nächstes Jahr auch zurück nach Stuttgart. Diesmal in größerem Rahmen in die Liederhalle am 14. Februar 2026.

Weitere Informationen unter anoukswelt.de.