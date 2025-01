Antigone – Klassiker ganz modern in Aalen

Ab dem 15. Februar zeigt das Theater der Stadt ­Aalen die griechische Tragödie »Antigone« im Theatersaal des KulturBahnhofs (KUBAA). Den Kampf zwischen staatlicher Ordnung und dem Glauben an etwas Höheres als die menschliche Entscheidungskraft, der das fast 3.000 Jahre alte Werk des Dichters Sophokles bestimmt, inszeniert Julius Max Ferstl ganz modern. Die Brüder der Titelrolle Antigone, Polyneikes und Eteokles, stürzten die Stadt Theben in den Krieg. Beide sterben im Zweikampf um den Thron, den schließlich deren Onkel Kreon besteigt und (s)eine demokratische Ordnung durchsetzt. Zu dieser gehört die ehrenvolle Bestattung Eteokles‘. Polyneikes dagegen, der als Verräter gilt, soll als Mahnmal vor den Toren der Stadt liegen bleiben. Antigone, die jedoch um beide Brüder gleichermaßen trauert, beschließt, Polyneikes trotz des Verbots zu bestatten. Mit entschlossener Selbstverständlichkeit und bereit, die nötigen Konsequenzen zu tragen, stellt sie ihre Wertevorstellungen über Kreons Herrschaftssystem. Der Konflikt spaltet die ganze Stadt und fordert schon bald mehrere Opfer. An der 442 v. Chr. entstandenen Tragödie fasziniert Regisseur ­Julius Max Ferstl, dass sie eine auch heute noch aktuelle Frage zur Diskussion bringt: Rechtfertigt die Berufung auf etwas Höheres, das der menschlichen Verfügung entzogen ist, sich über die menschengemachte politische Ordnung hinwegzusetzen? Diesen Konflikt, der sich in den Figuren Antigone und Kreon niederschlägt, lässt Ferstl inmitten eines großen Baugerüsts und mit opulenten, modernen Kostümen stattfinden (Ausstattung: Ana Tasić). Und auch musikalisch betont die Inszenierung die Gegenwärtigkeit der Tragödie: DJ Paralyzed (Philip Lörincz) wird das Verhärten der Fronten live mit epischen Techno-Beats begleiten. Erstmals in Aalen zu Gast ist Bineta Hansen, die die Titelrolle der Antigone übernimmt, weiterhin sind Julia und Malte Sylvester sowie ­Philipp Dürschmied bis Anfang April in insgesamt acht öffentlichen Vorstellungen zu sehen.

Expand Foto: Peter Schlipf Michael Kohlhaas

Termine im Februar

Sa. 01.02., 20 Uhr, Altes Rathaus »Draußen nur Kännchen« mit Eddy Cichosz

So. 02.02., 19 Uhr, Altes Rathaus »Mondscheintarif«

Fr. 07.02., 15 Uhr, KUBAA »Theatercafé: Der Fasching ist da!«

So. 09.02., 19 Uhr, Altes Rathaus »Michael Kohlhaas«

Sa. 15.02., 20 Uhr, KUBAA Premiere: »Antigone«

So. 16.02., 19 Uhr, Altes Rathaus »Michael Kohlhaas«,

Fr. 21.02., 20 Uhr, Altes Rathaus »Mondscheintarif«

Fr., 21.02., 20 Uhr, KUBAA »Antigone«

Sa. 22.02., 20 Uhr, Altes Rathaus »Mondscheintarif«

Sa., 22.02., 20 Uhr, KUBAA »Antigone«

So. 23.02., 19 Uhr, Altes Rathaus »Mondscheintarif«

Tickets an der Theaterkasse im

Alten Rathaus und online unter www.theateraalen.de

sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen